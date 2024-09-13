港鐵公司將到中東等一帶一路國家培訓人才　探討合作機會

香港鐵路系統一直聯繫全港各區。港鐵公司今日（13日）舉辦「一帶一路鐵路論壇」，探討「公共交通如何有助於建設和連繫社區」。港鐵公司行政總裁金澤培出席論壇時向傳媒表示，未來會更多到一帶一路國家，例如中東、東南亞等培訓人才，再了解有無合作機會。港鐵公司主席歐陽伯權在開幕致詞時則表示，自一帶一路政策提出以來，鐵路一直是重要角色，能夠聯繫公眾及城市發展現代化，香港市民也能受惠於鐵路系統，有助旅遊業和經濟發展。

金澤培表示，感謝逾300個國家及地區代表到場參加論壇，港鐵扎根香港多年，一直培養了許多專業人員及開發新科技，未來港鐵公司也會繼續服務香港。他又指，今次論壇是為了與一帶一路國家及地區交流香港經驗，加上港鐵公司早前與港大及內地大學合辦培訓課程，完善國家的鐵路專才，希望論壇有助各地代表在平台上交流意見。

金澤培又指出，港鐵公司在海地及內地也有很多業務，而不同國家鐵路發展有不同階段，未來主要會到東南亞或中東地區多交流討論，先參與培訓人才工作，了解當地市場後，再探討有無合作的可能性。金補充指，過往已在一帶一路國家，即東南亞、中東及中亞等，訓練了數百名鐵路人才。

歐陽伯權表示，鐵路在城市發展的進程中，不僅為大眾提供運輸服務，更是推動前進及促進繁策的城市命脈，既有助加強區域流動性，帶動經濟增長及提升人民生活質素，同時是邁向低碳未來的關鍵。港鐵公司多年來積極以鐵路參與社區建設及香港發展，公司適逢通車45周年誌慶舉辦今次論壇，匯聚各方專才攜手推動「一帶一路」地區的鐵路發展及提升業界的整體卓越水平，港鐵公司未來也會繼續提供更明亮、更可持續的鐵路系統服務。