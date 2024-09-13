跨部門反非法勞工行動　4日拘30人

入境事務處於9月9日至昨日（9月12日）一連四日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」和「曙光行動」，及聯同兩部門執行的「權能者行動」。行動中共拘捕22名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了34個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕6名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為5男1女，年齡介乎23至44歲。當中2名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。

於「權能者行動」中，執法人員於中區、東區、灣仔區及西區搜查了100個目標地點，包括停車場、食店、按摩店及餐廳，共拘捕16名懷疑非法勞工、五名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為7男9女，年齡介乎19及57歲。當中3男3女持有不允許僱傭工作的擔保書。另外，1男2女亦同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為5名男子，年齡介乎35至68歲。當中十名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士交由入境處跟進。