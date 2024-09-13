搜迷你倉及泰國抵港熱水器　檢770萬大麻拘3男女

香港海關搗破兩宗販毒案，檢獲約27公斤懷疑大麻花，市值約770萬港元，拘捕3名涉案男女。海關人員經深入調查後鎖定一名目標男子，懷疑他管控兩個位於油塘的迷你倉毒品倉庫，昨日(12日)在落馬洲拘捕該名報稱司機的32歲男子，押解他到該兩個迷你倉搜查，在每個迷你倉內各起出約11公斤懷疑大麻花及一批毒品包裝工具。

檢獲的22公斤懷疑大麻花，市值約620萬港元，相信疑犯利用迷你倉作毒品儲存、包裝兼分銷用途。案中毒販把大麻花放入5個保溫箱內，以減少發出氣味。據了解，該兩個迷你倉分別在今年3月及7月租用，面積約20呎，位於不同地址，租金1,000及5,000港元。該名疑犯已被控告兩項「販運危險藥物」罪名，案件於明日(14日)到沙田裁判法院提堂。

另外，海關人員早前與海外執法機構進行情報交流，鎖定一件由泰國抵港、報稱汽車零件的空運郵包，內有一個熱水器，裏面藏有約5公斤懷疑大麻花，市值約150萬港元。因此，關員於今日(13日)在九龍灣進行監控遞送行動，拘捕一名報稱文員的41歲女子、以及一名報稱學生的17歲青年，他為收件人。兩宗案件檢獲的大麻花，相信供應東九龍區的毒品拆家和用家。