TABASCO辣汁樣本驗出二氧化硫　另馬國麵條Me含量超標2.4倍

美國TABASCO有辣汁產品樣本驗出防腐劑二氧化硫，另有一個進口預先包裝麵條樣本被驗出二氧化硫含量超標，二者食物標籤均未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)表示，已知會涉事商戶、進口商及經銷商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關進口商及經銷商已按指示對受影響批次產品進行回收。

涉事的辣汁產品屬美國品牌TABASCO的PEPPER SAUCE，容量為150毫升，最佳日期至2028年8月30日，經銷商是Sims Trading Co., Ltd.；另一麵條產品為馬來西亞品牌MY MURNI的Mee，淨重450克，食用日期至2024年8月27日，進口商為頌恩國際貿易有限公司。

食安中心透過恒常食物監測計劃，分別從進口層面和灣仔一零售點檢取上述麵條和辣汁樣本作檢測。結果顯示，該麵條樣本的二氧化硫含量為百萬分之68，超出《食物內防腐劑規例》上限的百萬分之20，而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。至於另一個辣汁樣本的二氧化硫含量，雖然低於法例列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。