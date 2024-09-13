土瓜灣內地團友疑食物中毒　食環署補鑊展開食物處所巡查行動

本周二(10日)下午12時53分，土瓜灣發生內地旅行團多名團友出現肚屙及嘔吐徵狀，懷疑集體食物中毒，8男3女共11人(55至68歲)需送往伊利沙伯醫院治療。食物環境衞生署隨後於本周四(12日)起展開特別行動，參考旅遊業監管局提供的名單，巡查全港多區為旅行團提供服務的食物業處所，以提升膳食服務商的食物安全和衞生意識。

食環署發言人今日（13日）表示，轄下的食物安全中心聯同環境衞生部進行相關巡查，以確保處所負責人在處理和製作食物時遵守相關牌照條件及符合法例訂明的衞生標準。行動期間，食環署人員亦向處所負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並抽取食物樣本化驗。

此外，食安中心今日聯同旅遊業監管局舉辦了網上健康講座，為旅行團膳食服務供應商提供製作食物的安全建議，提醒他們時刻保持良好的個人、食物和環境衞生，並鼓勵他們遵從良好衞生規範及根據「食物安全重點控制」系統制定食物安全計劃。食環署會繼續監察有關情況，並與相關持分者保持緊密聯繫，以保障公眾健康及確保食物安全標準得以秉持