「神奇鍊金術」呃女童交出30萬元家財　18歲少女涉案被捕

上周六(7日)，執法部門接獲一名13歲女童報案，據該名女童所述，她在上月28日於購物平台見到一個「搵快錢」廣告，該廣告聲稱應徵者可以在不犯法的情況下，輕鬆賺取至少5至6位數的報酬。女童深受吸引，於是經該個平台聯絡對方，期間有人聲稱具有複製金器的能力，只要女童提供一定數量的金器，他便能夠複製出售，之後會再將金錢及原先的金器交予女童。

由於女童的家人曾經向其透露住所的夾萬密碼，她於是聽從騙徒指示，在家人不知情的情況下，從夾萬取走總值約30萬港元的金器和鑽石頸鏈，而騙徒於8月28日至9月5日先後4次到女童的住所附近，從女童手中接收該些財物後離開，之後並無歸還財物及支付原先承諾的報酬。至本周日(8日)，女童母親發現家中的貴重財物不翼而飛，始揭發今次案件。

本周三(11日)，騙徒又再聯絡女童，詢問她家中有無其他貴重財物。警員接報展開埋伏行動，以涉嫌「以欺騙手段獲得財產」拘捕一名18歲少女。經初步調查後，相信該名少女亦是墮入「搵快錢」騙案，被騙徒派遣到女童住所收取財物，從而賺取報酬。被捕人士已獲准保釋候查，須於10月上旬報到。