房署籲公屋戶中秋勿煲蠟　違者可被罰款扣分甚至終止租約

中秋佳節將至，房屋署提醒公共租住屋邨居民，小心處理燃點了的蠟燭，並保持屋邨清潔，共渡一個安全歡樂的中秋佳節。房屋署發言人今日（13日）提醒居民，切勿在屋邨公眾地方亂拋垃圾或煲蠟，不論是火種或溶了的蠟都可令人受傷，煲蠟更可能釀成火警和導致身體嚴重灼傷，因此家長應教育子女小心處理火種，並防止他們煲蠟。

根據「屋邨管理扣分制」（扣分制），在屋邨公眾地方亂拋垃圾或煲蠟屬即時扣分項目。此外，住戶亦有可能因上述違規行為而觸犯相關法例，同時會被罰款3,000港元。發言人強調，過去數年，中秋節期間，居民亂拋垃圾或煲蠟的情況已有所改善，署方今年會繼續加強巡邏。負責巡邏的職員如發現煲蠟者是小童，會嘗試加以勸阻。若不聽勸喻，職員便會聯絡其家長作出跟進。根據扣分制，有關公屋住戶有可能被扣分。公屋住戶在兩年內累積扣滿16分或以上，會被終止租約。除了各屋邨辦事處的日常巡邏外，房屋署會由下周一（16日）至周三（18日）一連三日，會額外調配區域巡邏隊及特遣行動小組隊員到各屋邨加強巡邏至午夜過後。