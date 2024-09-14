東方日報A1：舒適堡爛攤子　簽同意書「過檔」　舊客索償恐泡湯

本地連鎖健身中心「舒適堡」6日宣布暫時全線結業，事隔不足一周，其灣仔分店已被改名為「HEALTHY」已於12日重開，但新公司僱員要求到上址續用設施的「舒適堡」舊會員須簽署同意書，條款訂明「HEALTHY有絕對酌情權是否接受本人的申請」及可適時作出修訂。議員江玉歡呼籲舊會員謹慎，簽同意書前「諗清楚」，因簽署後有機會影響從民事索償損失。消費者委員會傍晚亦建議受影響的消費者毋須急於簽署同意書。截至昨午，消委會已接獲3,666宗投訴，涉款逾1.2億元；海關及執法部門則合共接獲1,979宗舉報，涉款9,500萬元。政府強調非常重視事件，兩個執法部門正分頭調查事件是否涉不良營商及欺詐等。

「HEALTHY」投入服務後，言明可供舒適堡會員免費使用，但相關會員須簽署「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，該公司門外的宣傳牌及告示亦指，「舒適堡的所有財務或合約糾紛，一概與本公司無關」。有會員向職員查詢為何要簽署有關同意書？更擔心簽訂一份條款寫明可「適時修訂」的同意書，會否影響自己向「舒適堡」追討損失的權利。

身兼律師的議員江玉歡認為，「HEALTHY」的同意書有不少疑點，包括未寫明新公司的全名及背景，變相令人無法評估風險；而同意書亦是由舊會員單方面提交申請，條文卻全由新公司絕對釐訂，對申請是否接受的所有權都歸新公司。她提醒，舒適堡舊會員有權獲取更多資訊後，包括日後分店和人手安排如何、提供何種服務、是否含有隱藏收費等，才簽署同意書。

她又指，若舒適堡舊會員簽署「HEALTHY」提供的申請書並接受服務，未來或很難證明是否有損失，可能會影響消費者從民事方面向舒適堡索償。她更質疑相關公司在「無着數」情況下，為何願意幫舒適堡提供剩餘服務而毋須另外收費？

疑團重重下，江玉歡其後在社交平台又發文，促政府跨部門專責小組應調查事件，不應容許「不清不楚」的法律情況出現，起碼要令消費者減少損失，將情況控制及凍結。她又指，舒適堡現正接受刑事調查，不應該在背景及條款未明時，讓消費者隨便「過檔」。而且，目前新公司透露的資訊太少，舊會員若欲加入相關服務，必須「問清楚、諗清楚」。

截至昨日下午4時，海關及執法部門合共接獲1,979宗舉報，涉款9,500萬元，有個案涉款近200萬元。當局指，現時政府兩個執法部門正分頭進行調查，海關就《商品說明條例》調查事件有否涉不良營商手法；執法部門亦循其他刑事成分，例如是否涉詐騙或虛假陳述等跟進。當局亦正了解該公司灣仔分店已有新經營者接手一事。

消委會則指，截至昨日下午6時，共接獲3,666宗相關投訴，涉及總金額123,571,585元 ，平均每宗個案涉及金額為33,707元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。就舒適堡舊會員應否簽署「HEALTHY」同意書，消委會指出，既然舒適堡方沒有為轉換手續設下期限，建議消費者不用急於簽署，可再觀察一段時間，待商戶提供更多資訊再作選擇，若有需要亦應諮詢法律意見。

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