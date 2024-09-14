沙田店欠673萬租金管理費　舒適堡遭港鐵入稟追討

大型連鎖健身中心「舒適堡」上周五（6日）宣布「暫時全線結業」，該公司在沙田連城廣場設有健身中心及美容中心，被指自今年6月起欠交租金及管理費等費用。上址業主是港鐵，該公司周二（10日）已經入稟高等法院，向舒適堡追討合共逾673萬元損失，並要求該公司交回舖位。港鐵行政總裁金澤培昨日表示，公司有既定程序處理商場業務，會按情況實施相關程序。

上述追租事件的原告是香港鐵路有限公司（MTR Corporation Limited），入稟時指，與訟雙方於2023年5月19日簽訂3年租約，由被告租用沙田連城廣場3樓全層經營舒適堡健身中心，以及沙田連城廣場4樓19個舖位經營舒適堡纖體美容中心，月租為131.9萬元。

據入稟狀資訊，業主指舒適堡自今年6月1日起至今，欠交月租逾407萬元，連同141萬元管理費，以及冷氣費、宣傳費及差餉，合共673.6萬元。港鐵又指舒適堡亦沒有在事前通知下，便在9月6日暫停營業。港鐵現要求法庭下令舒適堡連本帶利支付欠款逾673.6萬元、交吉兩層分店單位，並就違反租約賠償。