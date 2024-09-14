何宛淇及陳浩源指殘疾運動員全職化　令殘疾人士可發展運動事業

香港殘疾運動名將何宛淇在巴黎殘奧硬地滾球女子BC3級決賽中擊敗澳洲對手妮臣，贏得個人第一面殘奧金牌，是繼龍子健後，硬地滾球隊為港隊摘下的第2面殘奧金牌。連同張沅的銀牌，硬地滾球一日內增添3牌，成績令人鼓舞。何宛淇今日(14日)在電台節目表示，對港隊在硬地滾球項目創下破紀錄佳績感到高興。她稱，自己成長過程中受到很多人照顧，因此只要有能力，都想貢獻社會，這次希望利用獎金設立獎學金，幫助有特殊需要的學生。

她指出，自己患有先天性脊髓肌肉萎縮症，經常進出醫院，小時候感到自卑，但家人很努力照顧她，母親揹她走兩層樓梯去學習唱歌，在家人支持下，她發掘出對硬地滾球的興趣，她又感謝身兼教練的丈夫，感受到愛可以解決很多問題。此外，體壇的前輩她亦要感謝，指他們令社會知道殘疾人士可以在運動場上取得佳績，以往不少人會質疑傷殘運動員未必有未來，但殘疾運動員全職化後，可以讓家長明白殘疾人士也可以發展運動事業，不用擔心不能餬口，更可以用自己的故事影響他人。另外，她指出，社區欠缺適合輪椅人士的運動地方，康文署場地也難以預訂，希望各界可提供更多支援。

在巴黎殘奧羽毛球WH2級男單摘銀的陳浩源在同一個電台節目表示，今次是他最後一次參加殘奧，未來會成立機構，協助訓練殘疾人士和特殊需要學生等等。近年他飽受椎間盤傷患困擾，曾連續14個月每天吃藥，才能忍痛訓練，殘奧決賽前亦感受到劇痛，擔心要退賽，最終在物理治療師協助下紓緩痛楚作賽。他希望用自己的經歷做出「不可能」，在賽事顯示出最好一面。他感謝母親和妻子的照顧，指之前遇上車禍需要截肢如活在霧霾裏，但當時仍是女朋友的妻子仍堅持陪伴。他又指，殘疾運動員全職化的計劃，令殘疾運動員感受到被認可，資助金額近年已有大幅增加，貼近健全運動員的水平，能夠保障生活，但他希望資助金額可以與健全運動員看齊。