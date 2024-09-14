馬頭圍道重建項目料呎價低於1.8萬　市建局年內推預防性維修指引

市區重建局正在進行多項重建工作，財政受壓，早前發債120億港元融資。行政總監韋志成今日（14日）表示，不能單靠發債去解決市區更新的問題，長遠仍需私樓業主肩負維修責任，預計今年第4季會推出預防性維修指引。至於早前推出的土瓜灣馬頭圍道的新重建項目，韋志成就指，相信收購呎價不會達致1.8萬港元。

市建局已連續兩年錄得虧損，韋志成表示，單靠發債無助解決市區更新問題，更形容發債120億港元只是杯水車薪，因在2017年時作出的油麻地及旺角規劃研究，估計處理3,000多幢樓宇，即便以現時樓價也要9,000億港元，坦言「要多少個120億，才完成9,000億的工作呢？」

韋志成又指出，要減輕重建壓力，需要讓市建局有一個空窗期，把現有的精力和資源放在一些真的無法挽救、要重建的地方，並希望私樓業主肩負更多維修責任。他又批評，不少車主都非常愛惜自己的車輛，但業主卻不一定愛惜自己的樓宇，故希望業主在購買物業後，需承擔維修保養的責任。

市建局上月在土瓜灣馬頭圍道展開新重建項目，預計收購成本超過10億港元，有部分受影響業主更直言期望收購呎價可達1.8萬港元。韋志成表示，以現時市況或難以做到，因過去兩、三年樓市下跌約30%，故目前來看不可恣達到1.8萬港元呎價的水平，但強調會以貼市的價錢賠償，希望受影響業主並非抱著炒樓的心態，得到賠償金額應能在附近找到適合樓宇。