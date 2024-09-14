搗將軍澳村屋製毒工場　拘2男檢70萬元毒品

油尖區警員據線報及深入調查後，鎖定一個位於將軍澳魷魚灣村的村屋，懷疑有人利用該村屋製造危險藥物。警員於昨日（13日）凌晨於上址展開打擊毒品行動。行動期間，警員在魷魚灣村的一個村屋外截查一名形迹可疑的馬來西亞籍男子。

其後，警員把該男子帶回上址一個單位，並以法庭手令作出搜查，警員於單位內檢獲約600克懷疑可卡因粉、約700克俗稱「加大粉」的懷疑化學粉末、製造毒品的原材料以及一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐、煮食工具。

調查期間，一名本地男子返回該單位，警員亦在附近停泊的一輛私家車內發現約14克懷疑霹靂可卡因及14支懷疑依托咪酯。該名22歲本地男子以及該名持護照來港的24歲馬來西亞籍男子涉嫌「製毒」被捕，而該名本地男子同時涉嫌「販毒」、「藏有第一部毒藥」、「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

該名22歲本地男子現已被暫控各一項「製毒」、「販毒」、「藏有第一部毒藥」、「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪，而該名馬來西亞籍男子則已被暫控一項「製毒」罪，案件於今日(14日)上午在東區裁判法院提堂。行動中，檢獲的毒品總市值約為70萬港元。