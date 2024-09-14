美國海運家具藏2.1億元冰毒可卡因　馬國男潛伏一年協助販毒落網

本周二(10日)至周四(12日)，執法部門進行一項打擊跨國販毒的行動，期間拘捕一名26歲馬來西亞籍男子，檢獲約55公斤懷疑可卡因及約335公斤的懷疑冰毒，估計市值超過2.1億港元；而涉案冰毒的數量，更是執法部門有史以來檢獲固體冰毒的案件中最多。

調查人員表示，執法部門根據線報，發現有跨國販毒集團企圖從美國偷運大批毒品，將之收藏於一些家具內，再經由船運送往本港。經調查後，警員鎖定藏有該批含毒家具的貨櫃，並得悉該貨櫃將會於本周二到達葵涌貨櫃碼頭。

有見及此，執法部門聯同海關在當日作出截查，發現該貨櫃放有14板、一共245個紙箱，箱內裝載不同類型的家具，包括梳化、桌椅、書架及其他家具部件，經搜查後，察覺其中3板、共25箱的家具內藏有294包、總重約335公斤的懷疑冰毒，以及55塊、每塊一公斤重的懷疑可卡因磚。

涉案販毒集團及後委託一間物流公司到碼頭提櫃，並安排該批貨物短暫儲存於該公司的倉庫內。至本周四下午時分，該集團再要求物流公司將貨物送往元朗橫洲一個約2,000呎的鐵皮倉，當貨物送達鐵皮倉後，一名可疑男子現身收貨，之後便一直匿藏在倉庫內未有離開。

同日，警員判斷時機成熟，突擊搜查該個倉庫，發現該名男子正在拆貨，企圖取出家具內的毒品；而現場亦檢獲一些常見的毒品包裝工具，例如電子磅和真空包裝袋等。警員隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名馬來西亞籍男子，調查相信他早於一年前以遊客身份來港。被捕人士現正被扣查，他將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於後日(16日)早上於屯門法院提堂。

調查人員又指，案中有人在馬來西亞受到當地販毒集團以金錢利誘招募，重複以遊客身份進入本港，從而掩飾其販毒活動，期間潛伏本地近一年時間，分批籌備相關販毒的事前準備工夫，包括租倉、購買拆貨及包裝工具等，可見該集團行事非常小心，企圖透過招攬與香港有較少聯繫的外國人，以及將整個販毒過程「斬件」處理，增加執法部門的偵查難度。

另外，該集團利用全球化物流網絡，透過船運方式將毒品隱藏於家具內，並在家具到港後，進一步利用香港發展成熟的物流業界日常業務作掩飾。執法部門呼籲物流業界加強警惕，如果客戶有拒絕提供貨物資料、收貨人資料或送貨資料含糊等情況，應該多加留意，以免被毒販利用。