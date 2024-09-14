照顧者休息日服務成效研究　顯著減輕照顧壓力及抑鬱症狀

照顧者的身心健康受到社會關注。浸信會愛羣社會服務處推出照顧者休息日服務，並與香港大學秀圃老年研究中心合作，對該服務進行成效研究。結果指出，使用照顧者休息日的照顧者在1個月間的照顧壓力顯著下降，在3個月間的抑鬱症狀亦明顯減輕。

該服務處的長者社區支援及護理服務地區服務經理(荃葵青區)梁嘉軒表示，「幸福庭園手牽手」計劃已經實施約3年於2021年10月至今已有超過150位照顧者使用照顧者休息日服務，當中包括接近6,500人次使用中心服務，接近400人次的家居支援服務。另外，計劃也於去年1月起社區中推行周日休息日服務，以支援在職照顧者，讓他們能在周日獲得休息，享受假期。

香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群表示，此次共有278名照顧者參與，當中實驗組141人，對照組137人。分析發現，使用照顧者休息日的高壓照顧者人數在1個月內由72.7%下降至36.4%；而高抑鬱徵狀照顧者群組的人數在3個月間由42.2%下降至15.6%，可見照顧者休息日有效減輕照顧者壓力及抑鬱症狀。

服務處就紓緩照顧者壓力提出了幾項建議，包括推動照顧者規劃休息日、推廣假日及家居暫託服務以紓緩照顧者壓力和全城推廣社區為本照顧者友善社區，希望紓緩照顧者壓力。