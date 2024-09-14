一個月餅等於三碗半白飯　衞生署建議間中淺嘗即可

中秋佳節將至，食月餅應節當然少不免，不過衞生署衞生防護中心今日(14日)提醒市民，月餅是中秋節最受歡迎的美食，惟因熱量及糖分高，故不推薦多食，間中淺嘗即可。同時，在賞月品嘗月餅之時，最好是搭配水果及無糖飲品與家人朋友一同分享為佳，但市民大可不必「食燈籠玩月餅」。

防護中心表示，通常月餅所含的糖分、脂肪及熱量都很高，在吃月餅之前需要注意月餅的分量和大小。每個約190克的雙黃蓮蓉月餅的熱量約達890千卡，相當於3.5碗白飯，因此建議每次最好不要吃多過8分之一個，而且最好只是間中淺嘗就好。其次，在吃月餅前還應留心閱讀營養標籤，加上市面上有林林總總的月餅可供選購，購買之前最好仔細查看營養標籤，選擇脂肪與糖分含量較低的產品。

此外，吃月餅時還可以搭配水果同無糖飲品和同朋友及家人分享。水果有很多有益健康的營養素與膳食纖維。膳食纖維可以給人提供飽足感，有助避免一次吃得太多，飲品方面則建議飲用清水、清茶等無糖飲品，以減少攝取糖分。其實不論哪一款月餅，最好的便是能同親朋好友一齊分享，既可控制進食分量，又可以與親朋好友一同賞月聊天，共享中秋佳節。