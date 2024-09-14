垃圾圍城點減廢　唔生BB最環保？

環保問題講來講去不中題，有意見認為，最有效的環保是人口減少一半，即可大幅節省資源，減少垃圾，今集《功夫茶》邀請兩位嘉賓討論相關議題。香港有機資源中心總監黃煥忠認為，即使減少人口，但人類繼續像發達國家一人消耗十人的資源也是無救；促港府立法由源頭減廢，而非口頭鼓勵市民環保。美漫專家黃獎認為，提高大眾環保意識才能解決問題，自己已減少買實體漫畫，轉看網上版。

對於人口過多造成的資源使用和垃圾過多問題，黃煥忠表示，地球承載力難以應付如此龐大的人口，但即便人口開始下跌，但不跌速度都很慢，如果靠這樣減少資源的使用和減少垃圾，恐怕很長時間都做不到，還需靠自身努力減少使用資源，減少垃圾。

黃獎則指香港出生率已經低，很多夫婦只有一個小孩甚至不生育，人口的減少較難趕上環保進度。他還提到，以前的漫畫很喜歡描繪外星人看重地球資源移民地球，但現時反而少了，就連漫畫中外星人都看不上地球了。

香港面對人均棄置固體廢物數量過多和垃圾分類配套不足等問題，黃煥忠稱，港人消費能力高，扔垃圾已成習慣，例如市民網購的貨物很小，但卻有一堆包裝物。儘管部分人會做垃圾回收，但現時香港的回收量也只有32%。回收量難增加，因為這是自願性質，所以政府才要推行垃圾徵費，令市民覺得扔垃圾需付費會心疼，讓他們思考是否需要做垃圾分類。另一方面是垃圾分類配套不足，若要令方便不構成問題，便需實施垃圾徵費，即使不太方便但可省錢，市民亦可能會拎垃圾去回收處。

而在垃圾徵費延期和執行上，黃煥忠稱，作為環保人士是希望如期進行，但目前情況整件事並不是很理想；有意見指可否分階段執行，這個想法亦是好。他續說，首階段可以在政府部門或政府宿舍推行，總結遇到的問題，再擴大到政府屋邨及私人屋苑，最後思考是否需要在鄉郊推行。

對於垃圾徵費的影響，黃獎指已多了看網上漫畫，不少人亦開始思考不一定要購買相關產品，可以自己製作，其朋友也曾特意用垃圾製作了電話架子送給他，即使難以真的節省很多物資，但卻是可以讓大家注意到節省物資的消耗，這是十分重要的。

此外，對於最近消費減少對環保的作用，黃煥忠稱，理論上消費愈少產生的廢物也愈少，但其實並不希望通過這種形式減廢，因為會影響香港經濟，他認為要通過如何讓市民在日常生活中減少產生垃圾才能源頭減廢。再說，香港沒有包裝法，政府需要在法規政策上改變，例如塑膠樽轉用玻璃樽，玻璃則要不斷重用，這樣才能減少垃圾，而不是只是鼓勵市民減廢。