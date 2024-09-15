街坊憂中招　魚販生意減少

過去一月侵入性乙型鏈球菌感染個案急升，其中侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283（ST283）更已奪兩命，衞生防護中心公布，在石湖墟街市的淡水魚檔驗出有樣本的ST283基因序列型與部分感染個案脗合，已安排清潔。

本報記者昨日到石湖墟街市巡查，街市內商販透露，事件曝光後少了市民買淡水魚，從業員會戴上手套工作。有街坊則擔心事件，有人指短期內不會買淡水魚，也有街坊指購買淡水魚後處理時勢必格外小心。

魚販羅先生指，獲悉事件後，買淡水魚的市民有所減少，但不少市民已提早「做節」，轉買海魚。他直言，由於病菌「睇唔到」，平時工作時會戴上手套，並盡量保持銷售點衞生及多加清潔，減低風險。

街坊陳小姐則稱，得知事件後也有點擔心，購買魚之前亦「諗咗好耐」，由於昨晚要提早過節，擔心「唔夠餸食」，最終還是決定買魚。選購時會留意魚檔的魚缸，若有污水則不會在該檔買魚，亦會叫魚販先將魚切開，自己回家後處理及清洗時亦要多加留意。

街坊葉小姐就表示，最近會盡量避免買淡水魚，平日亦會盡量在較有信心及較衞生的魚檔買魚。