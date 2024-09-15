侵入性球菌為患　港曾爆感染群組

侵入性乙型鏈球菌近年不時為患社區，本港在2021年夏季（9月至10月期間）曾錄得50多宗同類個案，病人均屬侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283（簡稱ST283）感染的群組個案，當時調查發現，病人受感染與曾接觸生的淡水魚，或食用未徹底煮熟的淡水魚有關連。衞生防護中心與醫院管理局（醫管局）自此加強監測後，去年及今年均有發現。

去年9月1日至10月31日，衞生防護中心的檢測再發現8宗感染個案，其中7人於石湖墟農產品街市分銷點購買，當中5名病人曾徒手處理魚類，有3人處理時手部有傷口。而今年，更一舉發現27宗個案，而且，一連兩年均在石湖墟的淡水魚分銷點發現ST283，情況不容忽視。

衞生署的研究指，侵入性乙型鏈球菌（ST283）在東南亞國家也有感染情況，該菌存在於淡水魚中，特別是養殖魚，署方指，在東南亞國家，據報流行率介乎12.5%至100%。2015年，新加坡曾經發生多宗與進食淡水魚生有關的乙型鏈球菌（ST283）感染個案，涉及146人。當地流行病學調查顯示爆發與食用生淡水魚有密切關係，因此，新加坡於2015年12月起禁止使用生的淡水魚作菜。此外，中國內地、老撾人民民主共和國、泰國和越南過去亦有ST283感染情況。