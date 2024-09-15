被批借貸度日　零售銀債月底認購　政府稱提高市民對基建參與感

面對逾在千億港元財政赤字下，政府在2月公布的財政預算案大舉發債，被外界批評借貸度日。財金官員指新一批零售銀色債券於本月30日將始接受認購，其餘零售債券的發行詳情，將在未來數月公布，又指這次銀債募集的所得，將撥入「基本工程儲備基金」，支持推進不同的基建項目，認購的長者可以同時為自己生活的社區和香港的建設作出貢獻，形容是多贏的投資。

財政預算案提出2024/25財政年度將會發債1,200億港元，當中零售債券佔700億港元，包括銀色零售債券500億港元，零售綠色債券及基礎建設債券200億港元，又指「大型發展項目融資委員會」已審視有序推動北部都會區發展，並計劃在未來5年，每年發債約950億至1,350億港元，推動北部都會區及其他項目。

財金官員今日(15日)在網誌中指出，更多的公營機構會通過發債或其他方式籌融資，更好利用市場的資金，推動不同範疇的工作，今年以來已有機管局、市建局以及房協等。這種槓桿市場資源的籌融資方式，借助市場的專業知識和經驗，檢視項目的財務可行性和合理性。

對於發售零售債券，該官員指為長者提供風險低、回報穩、安全可靠的投資選項，考慮到當前的利息環境和市場情況，包括預期美國聯儲局本周議息後將啟動減息周期等因素，今次訂下相當吸引的條件和安排，例如利息跟通脹掛鈎並保證不少於4厘。該官員又希望達到讓金融更普惠的目的，亦希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」。

政府要推動香港成為國際創科中心，該官員指科技創新需要資金的支持，以推動經濟和產業跨越式的發展，而推動資金更精準地配對，是釋放金融力量支持創科發展、構建蓬勃創科生態圈的關鍵環節，如果能激活全鏈條金融服務的前端，讓更多私募基金、創投基金、風投基金和長期資金支持初創企業，將可推動本港創科產業化發展。