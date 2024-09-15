超6成人認為擴闊輸入外勞影響收入　工會斥「468」修訂換湯不換藥

零售、商業及成衣業總工會今日（15日）發布一項調查顯示，超40%受訪者認為過去一年因為經濟不佳對收入和工作機會造成了影響，逾60%受訪者認為擴闊輸入外勞會導致收入及工作機會受影響。今年首季的失業率有輕微上升，工會指有僱主為聘外勞，以各種藉口拒絕招聘本地求職者，促請政府重新檢視輸入勞工政策。

工會此項調查在今年4月至8月期間進行，收回了177份有效回應。當中有88%的受訪者在各種程度上不認為「468」能改善勞工保障，「468」是若僱員在4個星期內工作時長滿68小時即可享受僱傭福利。工會認為，這項「468」修訂只是換湯不換藥，很有可能會導致工友在每月的時限內僅被安排67小時工作，導致工友的工時及收入會比現在的還要少。

此外，工會還指出，現時僱主會為了招聘外勞而以各種藉口拒絕招聘本地求職者，促請政府重新檢視當前的輸入外勞政策。同時工會還建議政府可按工時比例計算僱傭保障，每年徵詢各個工會的意見，檢視本地就業情況及加強僱員再培訓支援。