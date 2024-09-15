舒適堡風波觸發當局研冷靜期　消委會籲平衡業界能力及社會資源

連鎖健身美容中心「舒適堡」暫時結業事件餘波未了，消委會截至昨日(14日)傍晚6時，收到逾3,800宗相關投訴，涉款約1.3億港元，平均每宗個案涉款3.3萬港元，而最高一宗金額達到182萬港元。消委會總幹事黃鳳嫺透露，有大約30至40宗投訴個案，是舒適堡結業前1至3天才簽約，最高金額一宗是36萬港元。年滿65歲長者的投訴個案亦有172宗，最高涉及156萬港元。就政府指會研究設冷靜期，就稱要針對性處理較好，需平衡業界的承受能力和社會資源。

近日，舒適堡灣仔分店以新的品牌重開，並求會員簽署同意書以繼續使用設施。不過，黃鳳嫺指同意書條文不清晰，建議會員不要急於簽署，又指根據經驗，會員未必可以獲取與以前一樣的服務，例如有美容店接手後，可能要求會員加錢轉用其他儀器。她指，以往預繳式消費的投訴主要集中在健身和美容行業，若設立冷靜期，針對性處理會較好，而目前本港經濟環境不明朗，當局亦要考慮業界的承受能力和社會資源，取得平衡。

全球不同地方規管健身行業的法例都有不同，例如限制預繳金額或支付比例、列明消費者可以取消交易的條件等。她舉例指，在美國和加拿大，若健身中心搬到會員住址25公里以外，會員都有權取消合約；若會員如果身體不適，以致長期不能健身，在提供醫療證明下亦可取消合約；在內地，如果健身中心經營出現問題，就要停止收取會員的預繳費用。

近期業界有轉型，疫情後24小時健身室冒起，每月或每季付費。 她指近年健身行業相關投訴亦正下跌，認為業界毋須等候立法，可以檢討服務，包括自行設立冷靜期，而一旦形勢迫使政府要立法，對業界也未必有好處。