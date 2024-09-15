調查顯示施政評分連續兩年下跌　基層最關注土地房屋

《施政報告》下月16日發表。有團體今日(15日)發布一項基層市民對港府過去兩年表現評價及新一份《施政報告》期望的調查報告。結果顯示，近70%受訪者給予5至8分，均低過去年及前年；逾50%受訪市民認為當局在增加就業機會和照顧弱勢社群政策表現頗差或非常差；逾60%受訪者希望今年的施政報告可先處理土地及房屋的問題。團體表示政府扶貧力度不足，指疫情後基層家庭收入未有改善，超過60%家庭收入更減少，建議政府改革經濟援助發放機制，增加綜援等現金津貼的金額。

社區組織協會於7月20日至上周一(9日)，共訪問了713位市民，檢視基層市民對港府管治班子的評價。調查結果顯示，有69.1%受訪者給予5至8分，平均分數是5.8分，表現為合格以上。不過對比去年和前年平均分數是6.8分，反映評分連續兩年下跌並呈下跌趨勢。調查顯示，逾40%受訪者對政府在扶貧工作、增加土地及房屋供應和促進經濟發展等政策表現有正面的評價，惟逾50%受訪者認為增加就業機會和照顧弱勢社群方面頗差或非常差。

至於市民對新一份《施政報告》有何期望。調查顯示，有63.4%希望當局先處理土地及房屋；48.2%為照顧弱勢社群；48.0%為醫療服務。問到最應優先跟進的政策方面，有52.6%受訪者認為優先改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額；有47.4%認為每年興建35,000個公屋單位，確保輪候三年上樓。

社協表示，當局扶貧力度不足，有63.4%受訪家庭亦表示過去一年因經濟不景導致收入減少，43%受訪者表示家中有欠債，揭示疫後基層收入未有提升反而有減少，經濟狀況未有明顯改善。團體建議政府應在房屋、就業、扶貧三大方面同時在大政策方面作出改善及推出大型合需要的扶助措施。尤其是就業出現問題，收入已微薄的基層，收入再下降，就會令已很生活困難的，更加困難，產生更多家庭及社會問題。