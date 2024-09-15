颱風「貝碧嘉」逼近　往來香港上海航班高鐵取消

颱風「貝碧嘉」逐漸逼近，中央氣象台周日(15日)上午6時繼續發布颱風橙色警報，貝碧嘉當天清晨5時已位於浙江省舟山市偏東方向約520公里的東海東部海面，預計江蘇南部、浙江北部和上海等地周日至周一將出現不同程度的降雨天氣。自周日下午5時起，由香港前往上海的航班全數取消，上海往香港部分航班取消。內地鐵路部門亦通報，周日及周一(16日)來往香港西九龍站及上海虹橋站的高速鐵路列車車次D907和D908取消。

貝碧嘉目前以時速20至25公里速度，向西偏北方向移動，強度將繼續增強，逐漸向華東沿海靠近，並將於周日夜間至周一上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登陸，登陸後強度將逐漸減弱。浙江東北部、上海和江蘇東南部周日起將出現強風天氣，其中上海中心氣象台當天上午8時上調颱風藍色預警信號至黃色，預計夜間至翌日上午風力將增強到陣風10級以上。

上海市水文總站和市海洋監測預報中心周日亦分別發布黃浦江高潮位藍色預警信號及海浪紅色預警信號，市防汛指揮部決定同步啟動全市防汛防颱Ⅳ級應變行動，市水務局已通知各防汛部門做好準備，從上周六(14日)起全面預降水位。市公安及交通管理部門亦將按照颱風對道路交通影響，採取道路實施限速和封閉道路等管制措施。此外，寧波櫟社國際機場上周六亦確定取消116架次進出港航班，以確保旅客出行安全；截至周日中午12時，上海浦東機場及虹橋機場亦分別取消406和210架次航班。

上海市公安局、市交通委員會及浙江杭州市緊急管理局周日亦相繼發布通報，呼籲民眾颱風期間，盡量非必要不外出。浙江舟山市人民政府防汛防旱防颱指揮部，同日亦發布關於啟動Ⅰ級應變管控措施，宣布當天下午6時前，將全面啟動「五停」管控措施，包括全市高等學校、中小學校、幼兒園、托育機構、職業技能培訓機構、校外培訓機構全天停課；房建市政工程、水利工程、交通工程等在建工地一律停工等。