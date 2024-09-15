施政報告重點或涉規管劣質劏房　專家稱工廈改住房建議不可取

劏房問題難解決主要原因是房屋供應不足，有專家認為工廈難轉為居住用途，或可考慮改建空置學校。立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜今日(15日)表示，即將出爐的施政報告重點之一，是如何通過規範令劣質劏房有序地被取締或改善。此外，早前有聲音提到可將空置寫字樓或工廈轉為合適居住的房屋，測量師學會會長林家輝則指出，工廈設計並不適合居住，進行改造或得不嘗失。

對於目前政府在劏房問題的工作重點及看法，鄭泳舜表示，過去劏房問題難解決的其中一個原因是住屋供應不足，過去政府推出過渡性房屋及簡約公屋合共3萬個單位，某程度上是希望有個比較穩的環境。鄭泳舜還表示，政府現在是切實地處理劣質劏房問題，重要的是如何通過規範改善或者取締劣質劏房。

對於有人惡意將住房環境變差以「打尖」上樓，鄭泳舜表示，該情況還需討論並設法解決，政府需要謹慎把關，不要被人濫用該制度而故意惡化單位。他亦表示，總括而言希望有步驟地循序漸進推進，另一方面亦需給予空間劏房業主對單位進行改良，時間為期一年或一年半等，此方面需要政府進行拿捏。

對於早前有生意建議將工廈或寫字樓轉為劏房，林家輝表示，不主張該建議，工廈在設計之初就不適合居住，其內部廁所較少且通風窗不足，若要作居住用途幾乎需將整棟樓進行重新改裝，這樣的做法可能會得不償失。林家輝建議，可以嘗試將空置學校或賓館改建作居住用途，學校本身結構就近似住宅，僅需增加廁所、廚房便能解決。