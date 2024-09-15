施政報告重點或涉規管劣質劏房 專家稱工廈改住房建議不可取
2024年09月15日 16:27
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接下來施政報告的重點是如何通過規範令劣質劏房有序地被取締或改善。
劏房問題難解決主要原因是房屋供應不足，有專家認為工廈難轉為居住用途，或可考慮改建空置學校。立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜今日(15日)表示，即將出爐的施政報告重點之一，是如何通過規範令劣質劏房有序地被取締或改善。此外，早前有聲音提到可將空置寫字樓或工廈轉為合適居住的房屋，測量師學會會長林家輝則指出，工廈設計並不適合居住，進行改造或得不嘗失。
對於目前政府在劏房問題的工作重點及看法，鄭泳舜表示，過去劏房問題難解決的其中一個原因是住屋供應不足，過去政府推出過渡性房屋及簡約公屋合共3萬個單位，某程度上是希望有個比較穩的環境。鄭泳舜還表示，政府現在是切實地處理劣質劏房問題，重要的是如何通過規範改善或者取締劣質劏房。
對於有人惡意將住房環境變差以「打尖」上樓，鄭泳舜表示，該情況還需討論並設法解決，政府需要謹慎把關，不要被人濫用該制度而故意惡化單位。他亦表示，總括而言希望有步驟地循序漸進推進，另一方面亦需給予空間劏房業主對單位進行改良，時間為期一年或一年半等，此方面需要政府進行拿捏。
對於早前有生意建議將工廈或寫字樓轉為劏房，林家輝表示，不主張該建議，工廈在設計之初就不適合居住，其內部廁所較少且通風窗不足，若要作居住用途幾乎需將整棟樓進行重新改裝，這樣的做法可能會得不償失。林家輝建議，可以嘗試將空置學校或賓館改建作居住用途，學校本身結構就近似住宅，僅需增加廁所、廚房便能解決。