仙氣佛心難得一見　極品西客撞口撞面

的士司機中態度惡劣者可能只佔某個比重，情況就好像乘客中亦有一定程度的「西客」。網上流傳相片，社會上有劣質的士司機，但其實亦有良心司機，例如有溫文爾雅造型之女的士司機，亦有的士免75歲長者車資。

近日網上流傳相片顯示，有一名溫文爾雅造型的女的士司機，網民不禁大嘆「仙氣女的姐」啊！這類溫文爾雅模樣女司機的確相對少見，難怪引起一眾網民質疑「是否擺拍，很不真實！」

另外，網上亦流傳照片，據說有乘客坐的士發現有司機貼出告示，「凡年滿75歲或以上長者可免費乘坐本的士」，司機的佛心獲得廣泛好評。雖然有意見認為，長者外出一般多是乘搭「2元車」，要那麼巧乘坐這輛的士，機會率其實很低，質疑是否有人「博出位」。

市民又不要認定，士的司機就必然不是善男信女，其實無理取鬧的怪客亦有不少，很多的哥都被人考驗EQ。網傳片段顯示，有口齒不清疑似飲醉的乘客，由觀塘截的士去太子，再轉中港巴返內地。期間多番質疑挑剔的哥，指觀塘亦有中港車可乘，何以不建議他到最近的地點乘車。

難得的哥對着這等「混吉低端客」全程表現克制，更送回這位貴客返到上車位置，又主動不收車資，成全貴客要在觀塘乘中港車的偉大志願。