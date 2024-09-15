民意要求合法網約車　港官避事設的士車隊

的士與網約車之爭不絕如縷，坊間要求政府處理網約車合法化。最近有民調指出假設收費相近，有高達56.6%受訪市民表示將優先選擇網約車，即使網約車收費較高，仍有32.2%優先選擇網約車。今集《功夫茶》討論相關問題。港官卻左閃右避，欲借設立的士車隊制度來回應市民訴求，被批評只為利益集團服務而犧牲市民利益，堪稱為官避事。

運輸署早前公布批出5個的士車隊牌照，獲選者要在明年7月底前完成籌備車隊。有中標單位曾說，的士車隊司機受過訓練，同時會設有投訴機制。但市民心中或有疑問，車隊既不是加設新世代遊戲機，供年輕乘客一邊「打的」一邊打機，亦不是加配「唱K神器」供很喜歡唱歌的中年在車程中展示好聲音，質疑為何「預計收費將會貴1至2成半」。

即使將來的士車隊設有投訴機制，可以令司機事發前「舉頭一二三尺有部機」，亦可以事發後供各界有「巡邏影片」可依。但按港人思維「作為乘客的我，你犯錯但浪費我的時間，投訴成功有何着數呢？難道送回十程免費任搭嗎？」

事實上，的士業的形象早已被個別惡劣司機「玩爛」。早前有商會揶揄「學生夾錢坐的士」引發輿論嘩然，沒多久後又說是「記者亂寫。」眾所周知，本地的士業面臨兩大挑戰，一個是網約車、另一個正是的士行內「黑的」，他們服務態度惡劣以及開着的士「舞龍咁舞」，的確引來市民不滿。

坊間一直要求全面開放網約車市場，6月有調查指的士服務質素好壞參半，當中七成半受訪者支持網約車合法化。港官卻顧左右而言他，弄了這個的士車隊出來。網約車合法化這個議題，確實是避得一時， 不能避上一世。

其實的士大戰網約車，即使的士車隊每部車的車齡都低於3年，再假如的士司機又會很「好口」同客人說「先生早晨，好高興為你服務」、「太太到達了，祝你有美滿愉快的一天」，但不要忘記，有一事是永遠無法逆轉，就是消費者心理。

上述提到民調中，那些網約車粉絲表明，假設收費差不多，有超過56%人士也會優先選擇網約車。甚至當網約車服務收費較高，亦有超過32%人說寧願選擇網約車，都不選擇的士。這結果反映，的士服務再優秀也只是的士。

Uber於2014年開始在香港提供服務，至今網約車合法化依然只聞樓梯響。政府遲早都要面對「網約車合法化」這個議題，這個不是選擇題，而是必答題。

為官避事平生恥，的士商會與手握的士牌的人士不想市場出現「多隻香爐多隻鬼」情況，當然將網約車彈到一文不值，透過不同方式施壓發夢也想「最好的士業界能夠永續利益。」問題是，政府應否與時並進，回應市民大眾需要抑或永世不敢觸碰既得利益集團的乳酪呢？

總之在的士及網約車這個議題上，各界只看到一個聲稱「能做事 做成事」的政府實際做起來就欠缺承擔。其實不僅網約車，其他問題如對湧港假難民落閘說不、要求美國巨企YouTube下架荼毒香港青少年的淫片等，港產官僚給人看到都是一副「冇事唔好惹事」，但「有事又好怕事」的嘴臉。