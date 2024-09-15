人才辦推廣東話課程　助抵港人才融入香港

政府近年為「搶人才」推出多個人才計劃。香港人才服務辦公室為讓新抵港人才掌握廣東話，本年曾舉辦粵語體驗課及常規廣東話課程。總監劉鎮漢透露，將會推出長期課程，下一步計劃為來港人才子女和非華語來港人才開設廣東話課程。劉續說，未來一兩個月將會到馬來西亞、新加坡、北美，以及英國和德國等歐洲國家搶人才，強調人才辦目標清晰，每年的出訪計劃是根據本港人才清單和調查報告，了解各國人才分布而制訂。

劉鎮漢表示，無論語言抑或生活習慣，馬來西亞都是一個很好的市場，擁有商業服務、醫療、資訊科技等方面的人才，至於歐洲人才分布較為分散，主要是人工智能、電子科技方面的人才，其中德國較多商業服務和科技人才。

香港人才服務辦公室早前舉辦常規廣東話課程，冀協助抵港人才學習粵語及融入香港生活。課程為期兩個多月，共12節，主要圍繞日常生活主題教授廣東話用語和句式，涵蓋交通、職場等。劉鎮漢續指，人才辦成立十個多月以來，時間是最大挑戰，相信今年底可以達成多項績效指標，包括網頁瀏覽量、社交媒體平台數量、追蹤人數和合作夥伴數量等。