今年上半年1541青少年被捕　雜項盜竊按年升56.9%

近年涉及青少年相關罪行數字持平，當中毒品罪行被捕人數下跌，而詐騙及盜竊數字的青少年被捕人數則略升，涉及「雜項盜竊」和「店舖盜竊」的被捕人數明顯增加，前者升逾5成。執法部門與大學合作推出青少年防罪小冊子，讓老師、家長和教育工作者去了解青少年罪案趨勢，防止青少年誤墮法網。

綜觀今年上半年的青少年罪案情況，因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年總共有1 541人，與去年同期相若（增12人，0.8%），升幅主要由「詐騙」、「雜項盜竊」和「店舖盜竊」所帶動。有關「詐騙」罪行方面與近年的網騙有關，調查顯示他們被利誘借出銀行戶口予不法分子進行詐騙活動的情況有所增加，亦有青少年被犯罪集團招攬，負責做跑腿，上門向受害人收取騙案的贓款。

今年上半年，青少年涉及「雜項盜竊」和「店舖盜竊」的被捕人數亦明顯增加。「雜項盜竊」方面，共拘捕160人，較去年同期增加58人(上升56.9%）。「店舖盜竊」方面，執法部門共拘捕125人，較去年同期增加28人（上升28.9%）。

至於近年涉及「毒品罪行」而被捕的青少年人數(尤其是學生)則有所下降。近年涉及「毒品罪行」而被捕的21歲以下青少年，由2021年的624人，跌至去年的297人。當中涉及「嚴重毒品罪行」的被捕人數由2021年的430人，跌至2023年的178人。而去年涉及「嚴重毒品罪行」而被捕的青少年學生有48人，比2022年同期的95人，下跌近一半。