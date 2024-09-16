交通銀行香港分行和交通銀行(香港)　助力企業客戶數字化轉型

【特約報道】交通銀行股份有限公司香港分行（下稱：交通銀行香港分行）扎根服務香港90年，是在港連續經營時間最悠久的中資銀行之一。長久以來，交通銀行股份有限公司香港分行和交通銀行(香港)有限公司（下稱：交通銀行香港分行、交通銀行(香港)）始終堅持「以客戶為中心」，注重專業發展、產品創新和數字賦能，切實履行國有大行責任擔當，積極服務香港實體經濟和社會發展。

數字金融是數字技術與傳統金融結合的新型金融業態，是國家提出的金融強國「五篇大文章」之一，是推動金融高質量發展的重要驅動力。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)圍繞「金融主業」，以數字金融為驅動，打造數字化金融服務能力，不斷提升整體金融服務水平和效能，踐行服務實體經濟使命擔當。在對公業務方面，積極探索對公業務數字化轉型的「深水區」，堅持以客戶為中心，從企業的需求出發，挖掘企業日常經營過程中資金結算的基礎需求，把金融產品嵌入到場景裏，做好交易銀行服務，做實現金管理產品，整合銀行現有資源，複用業務場景，讓數字化金融服務無處不在，為客戶提供高效便捷的服務體驗，助力企業客戶實現數字化轉型。

聚焦商戶收單場景 賦能客戶數字化轉型

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)借助Open API、H5等科技方式，加快建設和優化本地金融場景，將賬戶、支付、結算等金融產品，融入香港市場的衣、食、住、行收單場景。圍繞本地政府機構、教育機構、宗教和慈善團體、連鎖商戶、汽車銷售、餐飲、物業管理等客戶的日常需求，通過推廣「轉數快」（下稱：FPS）商戶線上收單業務，推動香港企業數字化進程。截至目前，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)的FPS商戶線上收單業務累計投產逾百戶，2023年FPS商戶收款交易筆數和交易金額分別按年增長3倍、3.5倍。通過積極對接企業客戶收單業務場景，加強產品創新與優化的同時，不斷提升收單業務能力，積極開拓細分市場，用專業和優質服務樹立了收單業務行業品牌良好口碑。在疫情期間成功為香港多家慈善團體賣旗籌款推出FPS商戶收款服務，提供線上二維碼收單功能。2023年，為香港知名教育綜合平台達成首個FPS APP CALL APP模式合作項目，讓學生家長可直接連接到手機銀行頁面付款，大大提升了用戶FPS支付體驗。今年2月份，聯同第三方機構，成功協助某大型新能源汽車經銷商實現「POS收單一條龍服務」, 為客戶提供全渠道收款服務，包括信用卡、Alipay、WeChat Pay、八達通、FPS等，進一步擴大收款渠道，滿足了商戶多元化交易需求。

聚焦司庫建設場景 賦能客戶全球化數字營運

香港是跨國企業在亞洲地區成立財資中心的理想地，財資中心管理營運離不開全球司庫體系建設，完善的司庫體系是跨國企業保障境內外資金安全、提升資金集中度和使用效率的有效工具。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)持續推動現金管理與交易銀行業務發展，憑藉交銀集團強大的經營網絡和專業的金融服務優勢，積極聯動內地分行和海外分行，通過數字金融協助客戶搭建專屬司庫管理體系，並提供多元化的全球現金管理方案。依託企業網銀、銀企直聯、SWIFT NET、CIPS等電子渠道，實現與客戶及內地和海外交行一點接入，更集中、更安全的視圖集合管理、實時監控、高效對賬，為客戶實現跨境賬戶的「可視、可溯和可控」。

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)以國家加快推動央企司庫體系建設為契機，積極對接客戶跨境資金管理需求，研究內地和香港的相關政策，為客戶配套跨境雙向資金池、跨境賬戶管理與查詢、資金調撥和綜合賬戶結單等產品和服務，在對公業務數字化上做出一系列有效實踐。

2022年，交通銀行香港分行為某特大型央企集團境外分公司加入集團全球現金管理銀企直聯系統，成為香港首間為該客戶開通此功能的銀行，首次實現該客戶香港成員企業資金賬戶穿透可視功能，提供全鏈條、全流程的現金管理服務，邁出金融服務切實支持企業司庫體系建設堅實的一步。同時，針對大中型民營客戶細分市場，複製司庫管理場景，推出本地資金池服務，實現以總部結算賬戶為現金池主賬戶，分層級掛接各成員賬戶，實現「可視和可控」業務需求。

聚焦線上交易場景 賦能客戶提升數字化體驗

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)不斷強化電子渠道服務功能，圍繞對公數字化轉型方案，完善企業網上銀行和手機銀行服務，讓企業客戶可以隨時隨地追蹤交易狀態，簡易便捷地在線完成授權審批，提升整體財務管理效率。企業客戶的匯款、定期存款、發薪服務、外匯買賣、繳費服務、對賬單等服務均可通過線上交易實現。積極配合國家數字貨幣建設，推動對公客戶數字人民幣跨境支付結算，於2023年底為交通銀行青島分行客戶完成了首筆數字人民幣跨境支付業務。

同時，交通銀行香港分行作為由中國人民銀行與香港金融管理局、泰國銀行(泰國央行)、阿聯酋中央銀行發起的「多邊貨幣橋mBridge項目」香港地區首批5家試點行之一，於今年4月成功為客戶完成首筆匯往泰國的跨境央行數字貨幣(CBDC)匯款。

此外，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)還推出一系列在企業客戶資金增值方面的服務，包括結構性存款、綠色存款、基金和債券認購等。伴隨今年網上遠期外匯交易服務的成功推出，在加快自身數字化轉型的同時，提升企業客戶體驗。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)更分別榮獲亞洲媒體2023及2024 Hong Kong International Cash Management Bank of the Year獎項，彰顯交通銀行在現金管理領域的產品創新和卓越服務備受業界和客戶的肯定。

未來，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)定當立足數字化時代潮頭，以現金管理為載體，寫好數字金融大文章，進一步提升金融服務實體經濟質效，與企業客戶攜手實現數字化轉型，共同在推動經濟發展方式轉變、數字產業化和產業數字化進程等方面發揮積極作用。2024年，交通銀行已扎根服務香港90年，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)近期將會陸續推出一系列客戶活動和業務推廣計劃，祈願大家的繼續關注和支持。