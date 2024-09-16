消委會測試30款陶瓷杯碗　逾4成釋出微量有害重金屬鉛和鎘

日常生活吃飯離不開陶瓷餐具，但若陶瓷餐具用上劣質的釉料或製作工藝控制不當，可能會釋出鉛和鎘等有害重金屬，再遷移至食物中。消費者委員會今日（16日）公布調查，測試市面上較常見的30款陶瓷餐具，包括15款陶瓷杯和15款陶瓷碗樣本，模擬在常溫及微波爐加熱情況下使用，結果發現在常溫測試中，約3成半樣本，即11款的內腔或口緣位置，釋出不同濃度的鉛；有逾1成，即其中4款樣本釋出鎘，不過各樣本的鉛及鎘釋出量，均低於相關國際及內地標準的安全上限。消委會建議，消費者購買前應檢視產品上的標籤是否符合相關食品安全標準。

消委會從百貨公司和家居用品店購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗進行測試。樣本售價懸殊，陶瓷杯樣本每款售價由10至310港元，當中4款標示微波爐適用；陶瓷碗樣本每款售價由11至140，當中9款標示微波爐適用。

在15款陶瓷杯中，大部分均取得5星總評，不過當中有一款「Dunoon Fine Bone China cosmos A design by Caroline Dadd(P08H01)」只獲得3星半總評，測試後發現會釋出鉛及鎘；以及有3款產品獲4星半總評，包括「Miniso迪士尼水果杯系列異形陶瓷杯（草莓熊）」，「repeat repeat Contemporary Bone China Menagerie」及「Dynasty Fine Bone China 優質骨瓷 經典玫瑰鼎鴻奶杯」。

而15款陶瓷碗方面，大部分均獲5星總評，僅得一款獲4星及一款獲4星半。其中獲4星總評的「iCi LA VIE 骨瓷NT19123-4.5”飯碗」；4星半則是「陳設瓷器 合興隆瓷莊 porcelain Ware- Hop Hung Lung」，兩款均在測試後被驗出鉛。

消委會建議廠商，應審視其生產工藝和監管產品質量，進一步減少產品釋放重金屬的可能性，以降低消費者，尤其是兒童，從日常使用的陶瓷餐具中攝入鉛和鎘的風險。