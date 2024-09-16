涉穿印「光時」上衣及戴黃口罩　無業男認新煽動罪還押至9.19判刑

一名男子今年6月12日身穿印有「光時」上衣和戴黃色口罩，在沙田石門港鐵站出沒，又身攜一盒排泄物，準備擲向不認同「光時」理念的人。他被控《維護國家安全條例》（下稱條例）下的新煽動罪等3罪，案件今（16日）在西九龍裁判法院再訊。被告承認新煽動罪，餘下兩罪獲撤銷。料成條例今年3月生效後首名認罪被告。裁判官押後至周四（19日）判刑，被告續還押。

27歲被告諸啟邦，報稱無業。他之前有煽動案底。去年11月，他擬由香港國際機場離港時，被職員發現其穿着印有煽動字句的衣物，他承認舊煽動罪及管有煽動刊物兩罪，今年1月被判入獄3個月。辯方求情時引述泛民初選案判詞，指高院法官沒有裁定五大訴求屬違法。辯方同意被告有類似案底屬加刑因素，但希望法庭判刑時考慮本案不涉互聯網，歷時亦不長。

被告今日承認一項煽動罪，違反條例第 24(1)(a)(i) 條。案情指，2024年6月12日中午約12時，被告穿着一件印「Free Hong Kong 光復香港 時代革命」的黑色上衣戴著一個印有 「F.D.N.O.L.」的黃色口罩，在沙田石門港鐵站出口附近的公眾地方遊蕩。警員上前截查，結果在他隨身物品中找到一盒排泄物。被告被捕，警誡下說，他認為 「6月12日」是反逃犯條例運動的一個重要日子，他決定穿上該上衣，向公眾展示該陳述的理念，希望其他人同意，並使公眾記 起2019年的社會動亂。他隨身攜帶他的排泄物，意圖將其擲向不認同「光復香港時代革命」理念的人，以作發洩。他原面對的另外兩罪，分別為「不遵從要求而出示身份證明以供查閱」及「有意圖而遊蕩」，這兩宗獲控方不提證供起訴，控罪撤銷。

案件編號：WKCC2585/2024