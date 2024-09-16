調查指31%企業來季縮減人手　醫療保健生科就業展望負11%

本港現時的失業率為3%，12萬人無工開。有調查結果顯示本港僱主預期第4季增聘員工意願維持平穩及保守。受訪的532名香港僱主中，有39%預算未來3個月將增加人手，31%縮減人手，29%表示未有計劃調整。在7個行業當中，通訊業錄得就業展望指數最高，但醫療保健及生命科學業錄得就業展望指數負11%。

調查機構公布的調查結果，除得到僱主聘請意欲保守外，亦指經季節性調整數據顯示，第4季就業展望指數與之前一季相同，即為正8%，但較全球指數的正25%低17個百分點。

在香港7個行業當中，萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指香港僱主的招聘意欲較上季有所增加，但招聘意欲維持中等。雖然政府推出多項政策及活動支持市場，但地緣政治局勢及市民消費模式變化等不確定因素影響下，企業對招聘仍趨保守。

由於人工智能(AI)技術帶動通訊媒體業人力需求，通訊媒體業錄得就業展望指數正40％，是7大行業中最高。徐指隨着媒體業與AI領域之間的融合日益緊密，社交平台採用 AI 技術以提升廣告效果。同時企業對社交平台推廣需求大增，企業在電子媒體總支出按年上升約10%至55億港元，刺激了通訊媒體業對社交媒體營運人才的需求。

消費品及服務業的就業展望指數正28%，10.1長假期將至，她預計遊客人數有望上升，亦會帶動相關產業需求。如果遊客消費意向增強，將促進消費品和服務業的回暖。此外，酒店業需求亦將上升，預測消費品、服務業和酒店業會增加招聘，以滿足潛在的需求增長。

對於醫療保健及生命科學業錄得就業展望指數負11%，她指行業更傾向於通過技術和流程改進來提升現有員工的效率和效益，目前有許多醫療機構正在採用AI技術，例如診斷輔助系統和患者管理平台，再加上透過有效人力資源運用及人才保留政策，行業在優化人才配置方面將更加有效，故醫療行業對下季的招聘意欲持謹慎態度。