「舒適堡」結業　消委會至今接4064宗投訴　涉款1.35億元

連鎖健身中心「舒適堡」結業事件，消委會截至今日（16日）上午9時，共接獲4064宗投訴，涉及1.35億港元，平均每宗個涉款3.3萬港元。而在65歲或以上的投訴個案，增加至212宗，最高款額涉及156萬港元。涉及健身服務的投訴個案共有3166宗，涉及美容服務的投訴共有898宗。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，要保障消費者應「幾條腿走路」，需改善商戶行為及對消費者的教育，並指政府早年曾採納消委會建議，設冷靜期相關條例，但因疫情而擱置。她稱現時是合適時機提出，為消費者提供更好信心，但立法需時，或要重新研究當中的細節是否需要修訂，故她認為最重要都是業界自行設立冷靜期，以保障消費者同時增加消費者對商戶的信心。

她又指，部分冷靜期對消費者未必有用，例如「掂下部機就取消冷靜期」，此並非百分百有用。她又稱，舒適堡個案正顯示，冷靜期對一些長期銷售未必有用，但對部分市民遇上的高壓式銷售就能起到作用，若市民被「硬銷」購買產品，市民回過神來便可取消產品。

黃又稱，市民不必急着簽署舒適堡新投資者在灣仔分店「Healthy」的條款，因為該新投資者沒有訂立會員簽約的期限，故建議舒適堡舊客戶要「睇定啲了解多啲」，觀察該新投資者的資歷狀況。由於暫時仍未知「Healthy」的做法是要求舒適堡舊客簽新會藉或直接轉會，消委會擔心舒適堡舊顧客若與「Healthy」簽約，或會影響權益，日後有問題要爭取或需去到法庭才可斷定。她又指消委會目前仍在與「Healthy」的投資者接觸，但暫未成功，也沒有收到任何有關「Healthy」的投訴，形容大部分消費者仍是較審慎的。

黃表示，暫時舒適堡沒有提供任何退款方案，故以消委會所知應暫未有消費者能獲得退款。她又建議，本港若要為冷靜期立法，建議最低消費金額是3,000港元以上，又支持不少於7日的冷靜期；行政費方面，如現金交易不應收行政費，但若用信用卡或分期付款則可酌量收費。