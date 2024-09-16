油麻地「圍魏救趙」　8人被裁定暴動罪成　囚4年2個月至4年6個月

2019年11月中，有人發起「圍魏救趙」行動，演變成暴力衝擊，213人被捕及起訴。當中8人經審訊後被裁定暴動罪成，今（16日）在區院被判入獄4年2個月至4年6個月。

今日接受判刑的8名被告，包括林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、蘇定楠及馮文杰。他們的年齡介乎23至33歲，全被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。本案原本還有3名被告，分別是王俊元、張健森及張敖妍。他們受審後均脫罪。

法官指，當晚大批示威者聚集，帶備防毒面具及頭盔等裝備，有備而戰。他們築路障堵路，無視警員警告，甚至投擲汽油彈，影響附近居民和商戶的安全，被告在場壯大聲勢，鼓勵了其他示威者，以4年6個月作為量刑起點，考慮到部分被告個人因素，酌情減刑。最終，法官判林樂進及譚啟冲監禁4年6個月；馮文杰及謝承峯監禁4年4月；林迪倫判囚4年3個月；梁健朗、蘇定楠及劉思琪判囚4年2月。

案件編號：DCCC 800/2020，DCCC 577/2021