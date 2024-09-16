狗場犬「千歲」被不當對待　官指被告毫無悔意　判囚14日緩刑

一名女子涉嫌不當對待至少3隻狗，令牠們出現皮膚病、身體瘦弱及疑似不能站立等情況。涉案狗主被控3項殘酷對待動物罪，她否認控罪受審，早前被裁定其中一罪罪成，押後至今日(16日)在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，涉案的狗隻情況嚴重，被告毫無悔意，口中說愛護動物，卻不放動物福祉在首位，又不肯接受社服令及感化令，判她入獄14日，緩刑30個月。

69歲女被告徐玉蘭，原本被票控3項殘酷對待動物罪。控罪指他分別於2022年9月15日及12月7日，在葵涌城門道上一村，身為動物飼主沒有合理地及時帶同狗隻「千歲」及「小鬼」看獸醫接受專業治療；以及在2022年10月3日沒有把狗隻「阿仔」飼養在合適居所，令3隻狗隻受到不必要的痛苦。

裁判官早前裁決時提到，就「千歲」的情況，據控方證人說，「千歲」出現皮膚病，身體流血，被告稱「呢隻『生滋狗』，你哋攞去啦」。裁判官裁決時指，被告沒有合理解釋，不去帶「千歲」求醫，裁定被告就此控罪罪成。至於狗隻「小鬼」及「阿仔」，裁判官指，不明白控方為什麼指狗隻的居所不安全，亦對證人所描述的傷勢狀況有保留，遂判兩罪罪名不成立。

案件編號：WKS 3554/2023