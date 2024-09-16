跨部門荃灣掃黃拘63女子　劏房租戶涉分租出套房同被捕

執法部門聯同入境署人員於8月至9月，一連三星期在荃灣區內展開代號「火狼」的大型掃黃行動，在區內多個賣淫黑點巡邏，同時派員喬裝顧客，在街頭及按摩院內搜證，成功搗破多個非法賣淫場所，拘捕19名本地、41名持雙程證及3名持外國護照女子(25至59歲)。當中兩名被捕人為劏房租戶，相信她們以日租形式將劏房分租予以訪客身份來港的女子從事色情行業，目前未有證據顯示涉案性工作者有賣淫集團操控。

各女子分別涉嫌「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營無牌按摩院」、「協助經營無牌按摩院」、「租客等准許處所用作賣淫」、「依靠他人賣淫收入為生」及「經營無牌賓館」等被捕，部分人將交由入境署跟進。據了解，大部分被捕女子由同鄉、友人或經由網上群組轉介房東，短租區內單位或套房居住及提供性服務，其中部分套房相信為無牌按摩院內按摩房，其衞生環境堪憂，用過的紙巾及避孕套堆積房內，乾淨及使用過毛巾或床單則被放在同一處，人員更在場檢獲懷疑治療性病的成藥。

由於區內部分舊樓入口無鐵閘，加上租金便宜，有性工作者利用樓上單位作「一樓一鳳」形式賣淫，亦有部分人以按摩技師名義，在區內無牌足浴店或SPA店內，「掛羊頭賣狗肉」提供性服務，對區內居民造成滋擾。執法部門提醒區內業主，容許名下單位用作非法賣淫用途亦屬違法，已向部分業主發出通知書，通知他們其單位曾被用作賣淫用途，並已聯同屋宇署人員到場視察，跟進有關單位內是否存在建築違規。