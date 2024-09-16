偵破3宗遠洋船走私電子產品案　檢5億元中央處理器等貨物

香港海關於8月及9月展開針對遠洋船走私的「海巡」行動，成功偵破3宗走私案件，涉及1個目的地為天津、及3個目的地為馬來西亞的貨櫃，並在4個貨櫃內檢獲大批電腦記憶體、顯示卡、電路板及中央處理器等未列艙單貨物，市值約5億港元。由於該些電子產品是走私到內地的熱門貨物，估計其最終目的地好大機會為內地，一旦成功把貨物走私到內地，將可逃避高達6,000萬港元稅款。

關員分別於8月20日、9月3日及9日鎖定4個40呎海運貨櫃，資料顯示3個報稱載有鋁合金及鋁物料的貨櫃，和1個報稱載有檸檬酸的貨櫃，分別運往馬來西亞及天津，但經過X光檢查發現可疑影像。當中1個貨櫃內至少有2種不同物料的貨物，並非所報的單一貨物，另外2個貨櫃的中間及後半部密度與形狀和所報稱的鋁合金不相符。而另1個報稱為檸檬酸的貨櫃，貨物較雜亂兼不一致，也與所報稱的不同。因此，相信該4個貨櫃藏有走私貨物。

海關打開頭2宗案件的貨櫃搜查，在3個運往馬來西亞的貨櫃內起出電腦記憶體、電路板和墨盒等價值約1億港元。調查亦揭發走私分子收藏私貨時花了不少心思，例如在近貨櫃門位置放置了已申報物品，並將未列艙單貨物放於貨櫃深處，企圖以掩飾手法蒙混過關，可惜依然未能逃過海關偵查。調查又發現，該2宗案件走私方式有共通之處，均利用境外付運公司、前往目的地也相同，付運的物品亦相似，不排除由同一走私集團操控。案中檢獲的電子產品俱是走私到內地的熱門貨物，走私分子為逃避海關偵查，採取迂迴路線到馬來西亞後，再走私到內地。若走私成功可逃避1000萬港元稅款。

而9月9日偵破的案件，則是今年單一走私案貨值最高的一宗，貨物中高價值的顯示卡、中央處理器及積體電路佔八成，大部分為新淨貨物，估計價值約4億港元，成功運至內地可逃避5,000萬港元稅款。現時內地對高效能電腦產品需求甚高，相信是走私的主要誘因。檸檬酸一般作為清潔用途及食物酸味添加劑，內地作為檸檬酸主要生產國家之一，經遠洋船運檸檬酸到內地屬於極不尋常。這是首次發現走私貨櫃利用檸檬酸作掩飾，並使用境外貨櫃付貨公司，是為了逃避海關偵查，因此海關將對該些公司作深入調查。