警司陸振中涉3度逼女下屬口交　退休警長稱當晚氣氛歡樂

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（16日）在區院續審。當日有出席晚宴、已退休的警署警長作供稱，陸振中曾走過來敬酒，說「大家飲杯！」，前警署警長形容當晚氣氛平和歡樂。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。

據控方開案陳詞指，2022年6月22日，被告及X等人，到案發熟食中心晚餐。被告指示X把啤酒「杯杯清」，X很快便喝了約6杯啤酒，感到暈眩，四肢無力，有時伏在飯桌上休息。期間，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內3度非禮X。另在7月飯局後，被告明顯有醉意 ，但堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

已退休的警署警長趙家頌稱，在2022年7月15日的飯局中，他跟被告分開兩張枱坐。被告有走過來敬酒，被告說「大家飲杯！」。趙稱，當晚自己「飲咗好多，醉醉地」，臨走時他攬了一攬被告。趙形容當晚飯局氣氛平和歡樂。

案件編號：DCCC 137/2023