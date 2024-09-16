廉署起訴印刷公司董事　涉誇大訂單款項

廉政公署今日(16日)落案起訴一名印刷公司董事，控告他涉嫌串謀一名服飾公司董事總經理誇大32張訂單，並以當中差額行賄該名董事總經理以獲取訂單，涉及訂單款項逾108萬港元。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(17日)到東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件押後，以待準備轉介區域法院文件

聶錦銘，70歲，宏興印務有限公司(宏興印務)及新宏興柯式印刷有限公司(新宏興柯式印刷)的董事兼股東，被控四項向代理人提供利益罪名及一項串謀詐騙，分別違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及普通法。

案發時，宏興印務及新宏興柯式印刷從事紙類製品銷售業務，Tiger Button (Hong Kong) Limited 則是一間服飾公司，是宏興印務及新宏興柯式印刷的客戶。上述Tiger Button董事總經理負責公司日常營運，包括揀選供應商及批准發出訂單。

其中一項控罪指被告涉嫌於2021年9月至2023年2月期間，串謀該名Tiger Button董事總經理詐騙Tiger Button，誇大32張宏興印務或新宏興柯式印刷的紙箱訂單總貨款為逾108萬港元，並意圖誘使Tiger Button支付相關款項。其餘4項控罪則指被告涉嫌於2022年1月至2023年3月期間，先後4次向該名董事總經理提供逾62萬港元的賄款，當中包括上述被誇大的訂單差額，作為該公司向宏興印務及新宏興柯式印刷發出訂單的誘因或報酬。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現於2021年9月，被告與該名董事總經理涉嫌協議把紙箱訂單的價格誇大，並同意把差額給予該名總經理作為回佣。如Tiger Button知悉與宏興印務及新宏興柯式印刷的訂單金額被誇大，Tiger Button便不會支付相關款項。Tiger Button亦禁止僱員就其事務或業務向他人接受利益。