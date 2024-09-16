爭取6年終獲發牌　觀塘七旬錶匠11月遷至新址經營

在觀塘服務街坊多年的七旬鐘錶修理工匠佘永盛自2018年爭取小販牌照，觀塘區議會食物環境衞生委員會今日（16日）開會審議，在無人反對下通過發牌，佘伯料最快11月遷至新址經營。佘伯稱，「為啖氣要堅持」，希望手藝能服務街坊。

佘伯維修鐘錶約40年，早前多次收到食環警告阻街，其後多次請願要求署方補發小販牌照讓其繼續經營。其實，佘伯當年因陪家人到內地就醫，而錯過食環署於2009年的街頭工匠普查，導致未能申請牌照。佘伯提到，署方所簽發的牌照寫明直系家屬無牌照繼承權，期望妻子和兒子可繼承牌照，日後延續他的鐘錶工藝。

有區議員關注如日後有同類申請，當局會否同考慮批出。當局回應稱，自2009年全港無牌小販人口普查後，已於翌年停止向未有識別登記的小販發牌，今次屬特殊個案。

協助佘伯的團體表示，盡取6年終於成功，希望食環署為工匠制定保育方案，令工匠牌有繼承權。團體批評署方在會上指佘伯今次獲發牌屬個別例子，又斥署方沿用多年前的調查紀錄作為申請依據已不合時，應立即進行全港工匠數量調查。