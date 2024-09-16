發哥加持都冇用　明星扒房：香港靜英英累執笠

本港食肆結業潮擋不了。不管是連鎖店以至「單頭老店」，均排住隊結業。有人認為不只是港人北上消費問題，只要保持食肆質素便可支撐下去，然而灣仔一家著名「明星扒房」，雖然有周潤發等名人加持，但仍敵不過租金猛增等成本上升，宣布將於11月結業。該店負責人向《東呼即應》表示，除了租金令人無以為繼，整個香港「靜英英」，該區展覽會及外國遊客均銳減，根本無法經營下去。行業工會則指出，本港舖租在全球而言仍處偏貴水平，經濟暢旺時尚可勉強維持，但經濟逆轉時只有結業一途。

面對經濟不明朗，當局曾表示未來數月將舉行多項盛事，也會繼續推動「無處不旅遊」，吸引來自世界各地旅客來港消費，為本地經濟注入新活力，更豪言店舖「結束10間開16間」；但有議員引述中小企稱，目前收緊銀根、周轉不靈的情況比比皆是，單是搞「盛事」根本幫不上忙。

以受到市民北上消費浪潮嚴重影響的飲食業界為例，有人聲稱只要能維持服務質素，食肆根本無懼競爭，但事實是諸如舖租等開支，根本無可避免、無法節省。正如灣仔有一家扒房，吸引到周潤發、劉青雲等名人光顧，名人加持下服務質素應有保證，但仍難逃厄運，宣布11月光榮結業，其困境可謂飲食界以至中小企的縮影。

該餐廳的老闆楊先生形容，現時香港餐飲業進入「冰河時期」，多種因素令餐廳難以支撐，其餐廳附近近月亦有近300間食肆結業。他表示，新冠疫情改變了港人生活方式，外出用膳人數減少，餐飲業持續式微，而且晚上人流不復疫前，加上難請人、自己年紀問題、租金壓力等因素，因此選擇結業。

楊先生亦曾設法減低虧損，現時餐廳只得一個真正員工，其餘全是親屬幫忙，直言已是減無可減，若非其胞姊幫忙已一早結業。經歷過這個業界寒冬，他坦言「這幾年很累」，未來應會先休息一段時間，不會再做傳統飲食業，若下一代想再開餐廳，他最多只會在旁協助。

飲食業職工總會主席林千國則指出，本港租金水平相比全球其他地方偏貴，生意好時尚能應付，但面對目前困境則難以負擔；而且疫後興起北上消費，市面食肆不斷加開，以致良莠不齊，影響消費者印象，有對比之下更加大經營困難。他認為僱主及從業員必須要提升服務、技術及食物質素，讓消費者願意留港消費，從而扶助業界及從業員。