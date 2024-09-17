5700機票送內地客轉飛他方　港府倒米嘥公帑

新冠疫情封關令本港旅遊業及航空業大受打擊，當局曾大手向3間本地航空公司購入50萬張機票免費派發，吸引境外旅客來港，以振興本港經濟。不過，最近有航空公司再向內地旅客送出超過5,000張機票，但機票卻是供內地旅客由香港飛往東南亞等地，根本未有惠及本港旅業及經濟，有浪費公帑之嫌。有學者指此舉對本港經濟無益，更會影響內地經濟，直斥是替內地及香港「倒米」，促請當局認真檢討相關措施。

機場管理局於新冠疫情爆發後，從國泰航空、香港快運及香港航空購入約50萬張機票，去年於東南亞、日韓、歐洲、北美、澳洲等各主要市場，分階段向旅客送出，旨在支援本港航空業，並於疫後復甦期用作推廣，鼓勵旅客來港旅遊或使用香港機場出行。政府當時表示，吸引更多境外人士來港，對經濟復甦絕對有利，市面、食肆、旅遊景點會更熱鬧，期望此舉能吸引逾150萬名入境旅客。

然而，最近有航空公司透過內地旅遊網站於本月3日至下月2日期間，針對內地持有中國護照旅客預訂由本港往返指定海外城市，推出「買一送一」優惠活動，將提供共5,725筆訂位，相關機票可於活動開始即日起至明年3月31日使用。與過往在海外送機票吸引旅客來港不同，今次送出的機票只讓內地旅客抵港後，利用本港機場飛往其他地方，對帶旺本港市道效果成疑。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，目前內地亟需提振內需，當局亦鼓勵國民本地消費，送機票讓內地旅客由本港飛往外地的做法，除了本港市道難以受惠，亦會影響內地經濟，無疑是「倒米」的行為，十分不智。他指出，當初當局送機票予旅客，是為了支援疫情下受重創的航空業及旅遊業，現時航空業已逐漸復甦，當局實應因時制宜，認真檢討支援的力度及方式，以免因小失大。

旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，本港機場要與內地多個主要城市的機場競爭，吸引內地旅客來港飛往其他地方，有助重建本港機場國際航班的運力及網絡，保持航空樞紐地位，而客源增加航班班次則可加密，機票價錢亦更有降低空間，航空公司及本港市民均能受益。

機場管理局回覆本報查詢時表示，去年通於東南亞、日韓、歐洲、北美、澳洲等各主要市場，分階段向旅客送出局方贊助的機票；內地推廣活動之目的，則旨在鼓勵來港旅遊及使用香港機場飛往國際目的地，不同本地航空公司與內地平台推出「買一送一」活動，一直是多項不同推廣活動之一。局方指，本港是國際機場樞紐，服務整個大灣區，更多旅客使用香港機場飛到世界各地，有助鞏固本港在區內的樞紐地位，而受惠於送贈機票活動，本港機場於旺季的單日乘客量已回復至疫情前8成，預計年底高峰日有望回升至疫前水平。