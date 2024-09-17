東方日報A1：古洞村迫遷淪人球　愁眉過中秋

中秋節人月兩團圓，但古洞村居民卻流離失所愁眉過節。政府發展古洞北而收地，距離迫遷「死線」只剩11日，居住該村60載、年屆80歲的長期病患賴太，最後的中秋節打算簡單和家人一起賞月吃頓飯，緬懷舊事；另一居民黃小姐，既要照顧患癌老父，過完中秋便要煩惱被迫遷的問題。兩人慨嘆政府從無主動聯絡告知收地安排，安置極不妥善，仍不知日後何去何從，賴太更形容政府收地：「好似抱住個仔夾硬畀人搶走咗咁！」

賴太連工人一家5口和10多隻貓一同生活，她的寮屋分為3座，外頭有一個花園，一座是她和女兒的住屋，另外兩座是工人、兒子和新抱的居所。賴太的家門外貼着紅色對聯，灰色的水泥石牆上有兩扇窗戶，漆成墨綠色的窗框是舊時款式。走入屋內只見簡單用木板間開的房間，木牆上掛着通勝日曆和多幅舊照片，賴太平時會坐在客廳的一張藤椅上，手扇着蒲扇，和過來聊天的鄰居閒聊過日辰。家雖古舊，但處處透着生活的痕迹，訴說着居民簡樸而恬靜的日常。

說起居住古洞北的多年回憶，賴太指最喜歡就是隔籬左右的人情味。以前每過中秋，一班街坊帶着小孩在村內一起玩燈籠，村民一起賞月吃月餅，又會在過節時一起整糕點，又包糉又自製客家茶粿，好不溫馨。今年6月中，賴太說家門外被貼了一張告示，內容是地政總署將會收回包括她居所的土地，要求她在9月28日前遷出。她指，早幾年收地「講得如火如荼」，但也無人通知過她具體安排如何，有街坊說不找地政總署登記就會被當成自動棄權，她便急急腳聯絡當局安排量度家中尺寸。賴太家門外牆壁被劃上幾組數字，便是度尺後的清拆編碼。

得知要收地的時候她感覺自己「好似傻婆咁，辛辛苦苦死慳死抵儲啲錢嚟整一間屋住，咁依家收咗我嘅……」由於有骨刺、心臟病和耳水不平衡等病，她又擔心在安置分戶時失去女兒的照顧，又要和鄰居分別，對於「死線」將近也是惘然。

另一邊廂，作為照顧者的黃小姐指，父親年近80歲，目前是肺癌第3期，一家人也不太了解政府的收地安置和賠償安排，直言政府收地「好求其」，從未有家訪或口頭通知，只有在門外貼告示收地。黃坦言，兩母女最擔心是收地後當局要父親搬來搬去，因父親行動不便，搬屋本已辛苦，政府的安置屋邨又未準備好，僅獲告知可先搬到過渡性房屋暫住。她批評若日後要再搬屬非人性安排，直言：「你依家好似唔係關愛緊市民，其實真係好冇人性。」又憂慮即使父母可用長者身份恩恤上樓，身為照顧者的她也會被排除在外，難和父母同居。

■記者梁皓芊

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