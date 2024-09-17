最後晚會暫忘憂　高掛燈籠表訴求

古洞北新發展區被劃於北部都會區的藍圖內，收地行動已持續多年，今個中秋後，預計最後一批古洞村村民也可能要搬走。村民在上周六（14日）舉辦中秋晚會，有逾百居民一同參加，場地吊起多盞燈籠裝飾，全部都訴說着居民依依不捨的離愁別緒。

村民以古洞北最後一個中秋晚會為主題，舉辦攤位遊戲和展覽等，又掛起燈籠、寫上心願和離別感受，不少居民一家大細到場遊玩，部分攤位遊戲更寫上居民的不同訴求，包括集體安置、不要多次搬遷、人性化對待等。

發展局回應本報查詢，指古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段的收地及清理土地的補償金及特惠津貼總預算費用約為214億元，由基本工程儲備基金項下的整體撥款支付。而截至2024年7月31日，古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展範圍內的1,065個受影響住戶，當中370個合資格住戶已獲安置上樓、11個合資格住戶已獲現金特惠津貼、573個住戶的申請正在處理或尚待提交補充資料，111個住戶則不合資格。

局方續稱，就受影響住戶的安置安排而言，政府早前已承諾會彈性安排受影響住戶的遷出時間，並會繼續按「以人為本」的方針，盡量讓合資格的居民無縫遷入專用安置屋邨。