外勞投訴管理公司剝削扣糧　港府成立跨部門調查隊跟進

有工會接獲多宗外勞投訴指被剝削和欺壓。

本港近年推出輸入外勞計劃，當中有剝削勞工及影響本地市場的問題。政府指已成立跨部門調查隊，不會容許任何違反勞工法例的行為。本港失業率為3%，統計學上屬於全民就業，強調勞工政策以本地勞工為先。

針對剝削外勞問題，政府說已成立跨部門調查隊，由勞工處及相關執法部門調查。政府指不會容許任何違反法勞工法例的行為，本地及外地勞工都應該受法例保障，將會大力打擊、依法嚴懲相關行為，會在適時通報內地單位。留意到多數個案涉及代理、中介、艇仔，將會嚴肅依法處理。

政府重申勞工政策以本地勞工優先，所以外勞工資不能低於本地市場中位數，確保本地工人權益受保障、杜絕廉價勞工。輸入外勞是需要支付400元培訓費、需要4星期招募，勞工處會審批相關招募個案

本港失業率為3%、統計學上屬於全民就業，輸入勞工須保障勞工及確保行業運作，確保足夠人手能令經濟正常發展。建造業和餐飲業代表指兩個行業都有人手空缺，但近期有建造業申請輸入外勞被拒個案。相關泥水勞工能釋放到其他工地、沒有實際輸入需要，證明政府有作審批。