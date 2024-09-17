患精神分裂男子斬死鄰居　承認誤殺罪　待精神科報告押9.30判刑

居於馬鞍山恒安邨、患精神分裂的男子，2021年在大廈走廊用菜刀斬死八旬鄰居，事後自行搭的士到醫院，遭警員拘捕。他今（17日）在高院否認謀殺罪，以精神問題減省罪責為基礎承認誤殺罪，控方接納。案情指他因不堪噪音滋擾犯案。法官押後案件至9月30日，屆時會聽取求情及判刑，期間為被告索取背景報告及兩份精神科醫生報告，以檢視是否醫院令是否適合。

38歲被告何世宇，被控於2021年9月27日，在馬鞍山恒安邨恒山樓1905室與1906室外走廊謀殺黃杏林。何今日否認謀殺罪，以精神問題減省罪責為基礎，承認誤殺罪，獲控方接納。同意案情指，被告2018年確診患精神分裂症，案發時與母親同住馬鞍山恒安村恒山樓1906室，黃杏林則住在1905室。案發當日黃離開住所，經過被告單位時，被告突然持菜刀衝出，從後不斷斬向黃的頭肩背，拇指被斬甩。黃的妻子目擊事件。

案情續指，黃杏林送院後證實不治，法醫確認死者身上至少有最少45處刀傷，因失血過多致死，終年84歲。被告事後乘的士到醫院，腳向護士表示剛才曾傷人。他隨即被捕，警誡下指有鄰居持續發出噪音，他因而感到憤怒，情緒激動所以斬人。數名精神科醫生診斷被告患妄想型精神分裂症、幻聽及偏執型妄想症。

案件編號：HCCC422/2023