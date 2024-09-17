香港故宮下周辦中華文明溯源展　110件跨越5000年文物有得睇

香港故宮文化博物館下周三(25日)將舉辦全新特別展覽「中華文明溯源」，展出來自14間重要文博機構約110件新石器時代至夏代、跨越5,000年的文物，其中有16件展品更是國家一級文物。藝人張智霖亦會為展覽錄製導賞，講述中華文明的故事，訪客可以透過展廳內的語音導賞設備，或自備智能手機及耳機現場收聽導賞，也可以於博物館網站重溫。

是次展覽由博物館與中國文物交流中心聯合主辦，展覽展出近110件展品，均為近年來重要考古發現的珍貴出土文物，來自北京、甘肅、遼寧及香港等共14間博物館和考古機構，涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，大部分文物是首次在香港展出，其中有16件展品為國家一級文物，包括紅山文化中晚期(距今6,000至5,000年)的玉龍，被視為中國龍形象的濫觴。另兩件珍品玉龜及坐人像皆出土自紅山文化中晚期的牛河梁遺址，反映紅山先民「唯玉為葬」的墓葬風俗特色。

其他展品包括考古遺址石家河遺址群(距今5,300至3,800年)和石峁遺址(距今4,300至3,800年)的文物。出土自石家河遺址群的陶塑多為泥質紅陶，造型多樣，以手工捏製而成，反映先民豐富的精神生活。至於石峁遺址，其石雕反映出當時社會的複雜化進程和人們的信仰，在其中心地區皇城台發現的神人對虎紋石雕，是本次展覽重點展品之一。

是次特別展覽將在博物館展廳8舉行，展期為9月25日至明年2月7日，成人門票，包含參觀博物館其他專題展覽，為100港元，特惠門票為50港元。博物館同時將在9月25日舉辦介紹中華文明溯源研究最新成果的公眾講座，邀請中國社會科學院學部委員王巍及香港故宮文化博物館館長吳志華，透過豐富的考古發現和深入的研究，追溯中華文明起源、形成和發展的歷史脈絡。公眾可透過博物館網頁了解更多詳情。