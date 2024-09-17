教資會肯定港大教學表現　建議檢討教與學質素委員會組成

大學教育資助委員會轄下質素保證局（質保局）今日（17日）公布第三輪質素核證周期的香港大學（港大）質素核證報告。評審小組肯定港大與香港大學專業進修學院在課程發展、審批、監察和檢討方面推行全面的政策和程序，但亦提出部分教與學的管理建議。

質保局表示，港大是第三輪質素核證周期中第四所進行質素核證的大學，相關報告顯示，截至2023年5月31日，港大及相關學院共有85162名學生，包括19864名全日制學生修讀香港大學專業進修學院課程。

小組肯定港大在多個方面的教與學工作，亦在報告中建議港大檢視港大教與學質素委員會及／或學院教與學質素委員會的組成，研究可有空間使副院長 (教學）在有關質素和學術水平的委員會內的代表性和角色更趨一致；並檢視學院教與學質素委員會的組成，以確保在學生代表參與方面的做法一致。

不過，評審小組查閱學院就學生向相關問卷及學習經歷提出意見的回饋聲明，發現內容有不盡相同之處，認為值得關注，促港大調整檢討學院聲明的次數。港大回應指，評審小組的肯定是對校方的鼓勵，在瞬息萬變的高等教育環境中，港大未敢自滿。已採納評審小組的意見，積極檢視大學及各學院教與學質素委員會的組成，以確保其一致性。