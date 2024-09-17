稱警司陸振中曾與兩男女擾攘　證人指涉案私家車撞欄及車輛

時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，前年涉嫌三度在粉嶺熟食中心殘廁內非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今日(17日)在區院續審。晚宴事件當日在停車場取車的女子供稱，被告曾在駕駛座上，跟一男一女擾攘，被告說「你走啦，我死我事！」之後，涉案私家車褪前褪後，過程中車尾曾撞到防撞欄及另一私家車。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內三度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊女子X、及下屬蔡文浩及賴文顯。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，三度非禮X。另在7月飯局後，被告明顯有醉意 ，但堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

針對7月飯局後的襲擊事件，控方傳召姓郭女子作供。她稱，當日跟男友前往粉嶺牽晴間停車場取車。前間，見到本案涉及的七人車停在路中心，被告坐在駕駛座，車外有一名紮馬尾的女子及一名男子，傳來吵鬧聲。被告大聲說「你走啦，你走啦」、「我死我事！」，女子叫「上車啦，x你老母！」，有人嚷「阿Sir阿Sir」，有人試圖拉開車門。未幾，七人車褪前又褪後，褪後時車尾撞到另一輛私家車，以及停車場防撞欄或牆。擾攘一會後，全部人上了車，七人車離開停車場。同日晚上她報案。辯方說，七人車沒有撞另一私家車，及停車場防撞欄或牆。郭不同意。本案暫定押後至10月8日續審。

案件編號：DCCC 137/2023