偵破網絡女友遺產騙案拘11人　99男子上當損失逾2000萬

執法部門昨日(16日)展開代號「銀壁」的打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕9男2女共11人(20至59歲)，包括4名詐騙集團骨幹。他們涉嫌與99宗網上情緣騙案有關，涉及金額約2,080萬港元。

調查得知，涉案的詐騙集團利用不同手機交友程式，假扮本地女子結識本地男士，並聲稱獨自在日本工作，繼而以甜言蜜語與男士建立親密關係，最後發展成網絡情侶。過程中，男士僅聽到女子的聲音或者見看過數張照片，但卻從未見到其真容。當戀情發展到如火如荼之際，集團會找人假扮該網絡情人於日本公司的上司，然後利用即通通訊較件聯絡有關男士，且付上公司的名片，令男士加強對騙徒的信任。

其後，騙徒會聲稱男士的女友在日本不幸離世，留下一筆數十萬港元的遺產，要求男士繳付不同的行政費，以便領取該筆遺產。當事主上當付費後，騙徒食髓知味會要求更多行政費，直至事主驚覺受騙，騙徒隨即失去聯絡。至今共有99名（21至44歲）男士中招受騙，包括測量師、工程師、教師及醫生等專業人士。

經深入調查及情報分析，發現詐騙集團成員負責招攬本地傀儡戶口，操控超過30個銀行戶口清洗黑錢，並於收取騙款後即時以轉帳方式清洗該些黑錢。調查又發現，在2023年12至今年8月期間，該詐騙集團已清洗約2,080萬港元犯罪得益，集團又開設不同傀儡虛擬貨幣戶口協助清洗黑錢。警員在鎖定多名詐騙集團成員身份後，昨日隨即採取行動，在全港多個地點拘捕11名男女，檢獲13部手機及1部電腦等證物，疑犯仍被扣留調查。

據了解，最大一宗損失108萬港元，事主是一名26歲辦公室助理，案中絕大部分男士均墮入同一詐騙手法而招至損失。被捕的集團骨幹有男有女，相信行動已瓦解該個詐騙集團，而出售戶口人士則收取數千至一萬港元酬勞。

因此，市民在網上認識陌生人時需小心，當話題涉及金錢交易要格外留神。一般大眾認為網上情緣受害人主要為女性，但根據8月份數據，男性受害人超過35%，反映出騙徒目標不論男女，詐騙手法層出不窮，高教育水平亦有機會成為網上情緣受害人。